Ну-ка, расскажи, что ты подаришь своему дружку на день рождения? - спросил папа .- Ес??ь подарочек,- сказал я. - Сегодня Вера Сергеевна гуся выпотрошила и я у неё выпросил гусиное горло , чтобы Мишке подарить .-Покажи,-сказал п...
Русский язык
Ну-ка, расскажи, что ты подаришь своему дружку на день рождения? - спросил папа .- Ес??ь подарочек,- сказал я. - Сегодня Вера Сергеевна гуся выпотрошила и я у неё выпросил гусиное горло , чтобы Мишке подарить .-Покажи,-сказал папа. Я вытащил из кармана гусиное горло. ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫПИШИ ГЛАГОЛЫ В ПОВЕЛИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ СТОЛБИКОМ. РЯДОМ С КАЖДЫМ ЗАПИШИ ПОВЕЛИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ МН.Ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед.ч. - мн. ч. Раскажи - раскажите Покажи - покажите.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Объём бака,имеющего форму прямоугольного параллелепипеда,=810дм в кубе,высота9дм.Н??йдите площадь основания бака?
Информатика