Ну-ка, расскажи, что ты подаришь своему дружку на день рождения? - спросил папа .- Ес??ь подарочек,- сказал я. - Сегодня Вера Сергеевна гуся выпотрошила и я у неё выпросил гусиное горло , чтобы Мишке подарить .-Покажи,-сказал п...

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Ну-ка, расскажи, что ты подаришь своему дружку на день рождения? - спросил папа .- Ес??ь подарочек,- сказал я. - Сегодня Вера Сергеевна гуся выпотрошила и я у неё выпросил гусиное горло , чтобы Мишке подарить .-Покажи,-сказал папа. Я вытащил из кармана гусиное горло. ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫПИШИ ГЛАГОЛЫ В ПОВЕЛИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ СТОЛБИКОМ. РЯДОМ С КАЖДЫМ ЗАПИШИ ПОВЕЛИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ МН.Ч

Автор: Гость