Ну-ка, расскажи, что ты подаришь своему дружку на день рождения? - спросил папа .- Ес??ь подарочек,- сказал я. - Сегодня Вера Сергеевна гуся выпотрошила и я у неё выпросил гусиное горло , чтобы Мишке подарить .-Покажи,-сказал п...

Русский язык
Ну-ка, расскажи, что ты подаришь своему дружку на день рождения? - спросил папа .- Ес??ь подарочек,- сказал я. - Сегодня Вера Сергеевна гуся выпотрошила и я у неё выпросил гусиное горло , чтобы Мишке подарить .-Покажи,-сказал папа. Я вытащил из кармана гусиное горло. ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫПИШИ ГЛАГОЛЫ В ПОВЕЛИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ СТОЛБИКОМ. РЯДОМ С КАЖДЫМ ЗАПИШИ ПОВЕЛИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ МН.Ч
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Гость:
   Ед.ч. - мн. ч. Раскажи - раскажите Покажи - покажите.
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