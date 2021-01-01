Помогите пожалуйста написать сочинение на тему 25 пожеланий на 25 летие независимо??ти Казахстана

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Сейчас многие люди подсчитывают исторические очки добра и зла для Казахстана от СССР, и все выводы и суть определяются лишь тем, на чем остановил свое внимание очередной национал-патриот, как интерпретировал один и тот же исторический факт, или в какие взаимосвязи его поставил. Большинство таких фактов трактуются в наше время хаотично, в отрыве от системного анализа, и кому как взбредет в голову – исходя или из узколичных амбиций и отсутствия элементарных статистических знаний или из субъективной позиции автора, зависящей от его национальности. И у каждого своя правда и свое понимание добра и зла. Добро и зло составляют единое целое и существуют благодаря друг другу – это порядок мироздания для каждой исторической эпохи. Каждый исторический факт или процесс – это добро для одной части общества и зло для другой части этого же общества. Например, когда Сталин выслал в Казахстан немцев – для них это было злом. Тогда как для казахского народа это было добром – немцы принесли с собой европейскую культуру и образец трудолюбия, все мы знаем, какие у немцев были построены дома, в которых только у них в то время росли цветы во дворах. Когда распался СССР, для той части казахстанского общества, которая была близка к власти и экономическим рычагам – это явилось как добро, они в одночасье стали миллионерами, тогда как для другой части общества это явилось как зло – полное обнищание пенсионеров, учителей и т.д. Поэтому добро и зло определяются исходя из того, кем вы являетесь в жизни и на чьей стороне стоите в данном обществе. Другими словами, кто вы – чиновник, рабочий или работодатель.