Предприниматель закупил партию сахара которая была продана за три дня В первый день было продано 36 центнеров что составляло 40% всей партии второй день - 35 остатка Определите массу сахара продано в третий день
Математика
Предприниматель закупил партию сахара которая была продана за три дня В первый день было продано 36 центнеров что составляло 40% всей партии второй день - 35 остатка Определите массу сахара продано в третий день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 ц - 40% ? ц - 100% 36*100/40=90 ц - вся партия 90-36=54 ц - остаток 54 ц - 100% ? ц - 35% 54*35/100=18.9 ц продали во 2-й день 54-18.9=35.1 ц продали в 3-й день
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