Предприниматель закупил партию сахара которая была продана за три дня В первый день было продано 36 центнеров что составляло 40% всей партии второй день - 35 остатка Определите массу сахара продано в третий день

Математика

Предприниматель закупил партию сахара которая была продана за три дня В первый день было продано 36 центнеров что составляло 40% всей партии второй день - 35 остатка Определите массу сахара продано в третий день

Автор: Гость