Какую историю рассказывал Костя из рассказа ,,Бежен Луг,,(полную)

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Костя рассказывает историю о местном плотнике, весьма угрюмом человеке. Причем рассказывает это со слов отца. Невеселый нрав плотника объясняется случаем, произошедшим с ним, когда он ходил в лес за орехами. Плотник заблудился и задремал. Ночью он проснулся и увидел перед собой русалку. Испугавшись, он перекрестился, а русалка заплакала. Она поведала плотнику, что теперь он не сможет жить с ней до конца своих дней в веселье, а до конца жизни будет печалиться. С тех пор плотник стал угрюмым. Рассказ Кости из произведения И. С. Тургенева "Бежин луг". Пошел он раз, тятенька говорил, - пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел - Бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, - нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, - присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит - никого. Он опять задремал - опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется.. .А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц - все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, - а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный.. .Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, Господь его надоумил: поло жил-таки на себя крест.. .А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается.. .Ах ты этакой, а!. .Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет.. .Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: "Чего ты, лесное зелье, плачешь? " А русалка-то как взговорит ему: "Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней". Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти.. .А только с тех пор он все невеселый ходит.