Фонетический разбор слова (обросшими).
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Фонетический разбор слова (обросшими).
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Гость:
В данном слове обросшими 4 слога, 9 букв, 8 звуков: [а]:гласный, безударный [б]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый [р]:согласный, непарный звонкий, парный твёрдый [о]:гласный, ударный [ш:]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый ш-(нет звука, когда произносим) [ы]:гласный, безударный [м']:согласный, непарный звонкий, , парный мягкий [и]:гласный, безударный
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