Фонетический разбор слова (обросшими).

Русский язык
Фонетический разбор слова (обросшими).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном слове обросшими 4 слога, 9 букв, 8 звуков: [а]:гласный, безударный [б]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый [р]:согласный, непарный звонкий,  парный твёрдый [о]:гласный, ударный [ш:]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый ш-(нет звука, когда произносим) [ы]:гласный, безударный  [м']:согласный, непарный звонкий, , парный мягкий [и]:гласный, безударный

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с математикой
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с задачей
Ответить
Литература
Религиозные праздники христианской церкви?
Ответить
Русский язык
Что означает выражение На нем лица нет
Ответить
Русский язык
Безотрадный составить словообразовательную цепочку
Ответить