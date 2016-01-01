Религиозные праздники христианской церкви?

Гость: Гость:

7 января — Рождество Христово 19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление) 15 февраля — Сретение Господне 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы 19 августа — Преображение Господне 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы 27 сентября — Воздвижение Креста Господня 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы Двунадесятые переходящие праздники в 2016 году 24 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 9 июня — Вознесение Господне 19 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница) Великие праздники с постоянной датой 14 января — Обрезание Господне 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи 12 июля — Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии Православные посты в 2016 году Многодневные посты Рождественский пост: с 28 ноября 2016 года по 6 января 2017 года С 28 ноября по 1 января включительно — нестрогий. Со 2 января по 6 января — строгий. Великий пост: с 14 марта по 30 апреля Петров пост: с 27 июня по 11 июля Успенский пост: с 14 августа по 27 августа Однодневные посты Среда и пятница: в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок. Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) — 18 января Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября Воздвижение Креста Господня — 27 сентяб