Тузик+тузик=картуз(ребус)

Математика
Тузик+тузик=картуз(ребус)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 4 2 7 1 + 5 4 2 7 1 = 1 0 8 5 4 2 т  у з  и к + т  у  з и к =  к а р т  у з
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