Сколько процентов составляет 2 пятых килограмма

Математика
Сколько процентов составляет 2 пятых килограмма
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