К рудам черных металлов ОТНОСЯТСЯ .. продолжите пожалуйста познание мира
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К рудам черных металлов ОТНОСЯТСЯ .. продолжите пожалуйста познание мира
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Золото,уголь,алмаз,изумруд и бриллиант
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