Предложение проглянет день как будто поневоле сложное или простое

Русский язык
Предложение проглянет день как будто поневоле сложное или простое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проглянет день как будто по неволе Подлежащее- день, выражено существительным Сказуемое- проглянет, выражено глаголом. Так как других грамматических основ нет, то это простое предложение.
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