ПРОСКЛОНЯТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛОН И СОСНА.С ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНРЕДЛОЖЕНИЮЫМИ В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ СОСТАВ И ЗАПИШИ ПО ОДНОМУ П

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ПРОСКЛОНЯТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛОН И СОСНА.С ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНРЕДЛОЖЕНИЮЫМИ В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ СОСТАВ И ЗАПИШИ ПО ОДНОМУ П

Автор: Гость