ПРОСКЛОНЯТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛОН И СОСНА.С ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНРЕДЛОЖЕНИЮЫМИ В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ СОСТАВ И ЗАПИШИ ПО ОДНОМУ П
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ПРОСКЛОНЯТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛОН И СОСНА.С ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНРЕДЛОЖЕНИЮЫМИ В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ СОСТАВ И ЗАПИШИ ПО ОДНОМУ П
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ип слон сосна Рп слона сосны Вп слона сосну Дп слону сосне Тп слоном сосной Пп о слоне о сосне Мама дала слону покушать. Сосне тепло зимой.
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Как вы понимаете высказывание историка М.П.Погодина:"Прежняя система отжила свой ??ек"? пожалуйста нормальный ответ!!!!
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