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Як дерева готуються до зими
Окружающий мир
Як дерева готуються до зими
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На зиму дерева скидають листя
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