Як дерева готуються до зими

Окружающий мир
Як дерева готуються до зими
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На зиму дерева скидають листя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
АНГЛИЙСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СЛОВ РЕЧКА И ОВЦА
Ответить
История
Кто деятель крестовых походов?
Ответить
Английский язык
Помогите решить пожалуйста
Ответить
Биология
Может ли человек и животное прокормить себя с помощью света, воды, углекислого газа
Ответить
Математика
1 полоска14 дм 2 полоска 1 м на сколько меньше
Ответить