АНГЛИЙСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СЛОВ РЕЧКА И ОВЦА

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АНГЛИЙСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СЛОВ РЕЧКА И ОВЦА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sheep ˈʃiːp   овца        river ˈrɪvər речка 
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