Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
АНГЛИЙСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СЛОВ РЕЧКА И ОВЦА
Английский язык
АНГЛИЙСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СЛОВ РЕЧКА И ОВЦА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sheep ˈʃiːp овца river ˈrɪvər речка
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
Кто деятель крестовых походов?
Ответить
Английский язык
Помогите решить пожалуйста
Ответить
Биология
Может ли человек и животное прокормить себя с помощью света, воды, углекислого газа
Ответить
Математика
1 полоска14 дм 2 полоска 1 м на сколько меньше
Ответить
Окружающий мир
Где мы находимся 1) на юге 2) на севере 3) на западе 4) на востоке
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск