Помогите условия и решения номер3 4

Гость: Гость:

2x=9200тг. x=9200:2 x=4600 стоимость одного костюма 4600*3=13800 стоимость одного пальто 13800*4=55200 стоимость четырех пальто 220000:2=110000 во второй день 420000-110000-220000=90000 в третий день