Помогите условия и решения номер3 4
Математика
Помогите условия и решения номер3 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x=9200тг. x=9200:2 x=4600 стоимость одного костюма 4600*3=13800 стоимость одного пальто 13800*4=55200 стоимость четырех пальто 220000:2=110000 во второй день 420000-110000-220000=90000 в третий день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Найти слова с безударной гласной в корне Обозначь эту орфограмму. Комок, Ком, Конь, Коньки, гроза, Весна, тишь, дела, стена
История