Найти слова с безударной гласной в корне Обозначь эту орфограмму. Комок, Ком, Конь, Коньки, гроза, Весна, тишь, дела, стена
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Найти слова с безударной гласной в корне Обозначь эту орфограмму. Комок, Ком, Конь, Коньки, гроза, Весна, тишь, дела, стена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КОмок, грОза, вЕсна, дЕла, подчеркни буквы, которые я выделила.
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