2 и 4 очень надо пожалуйста?
История
2 и 4 очень надо пожалуйста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рост населения. Что это такое в принципе. Это когда рождается много детей. Логично. А много детей в те времена нужно было из-за развития разного рода ремесел и тд... Т.е. дети нужны были для помощи родителям по хозяйству, из-за этого население и росло. 4 вопрос - Такие вещи как ветряная мельница, пушка ( как последствие столетней войны), бумага ( пришла на смену пергаменту), компас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К трёхзначному числу приписали цифру 9 сначала слева, а потом справа-получили два ??етырёхзначных числа, разность которых равна 639. Найдите трёхзн...
Математика
Русский язык
История