2 и 4 очень надо пожалуйста?

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Рост населения. Что это такое в принципе. Это когда рождается много детей. Логично. А много детей в те времена нужно было из-за развития разного рода ремесел и тд... Т.е. дети нужны были для помощи родителям по хозяйству, из-за этого население и росло. 4 вопрос - Такие вещи как ветряная мельница, пушка ( как последствие столетней войны), бумага ( пришла на смену пергаменту), компас