Тюркские слова и их значения

Гость: Гость:

Относящийся к тюркам, к их языкам образу жизни, культуре, а также к тюркоязычным странам, их территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у тюрков, как в тюркоязычных странах. Тюркская семья языков. Тюркские народы. Т. каганат (государство племенного союза тюрок в 552- 745 гг. на территории Центральной Азии, Северного Китая, значительной части Средней Азии).