Тюркские слова и их значения
История
Тюркские слова и их значения
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Гость:
Относящийся к тюркам, к их языкам образу жизни, культуре, а также к тюркоязычным странам, их территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у тюрков, как в тюркоязычных странах. Тюркская семья языков. Тюркские народы. Т. каганат (государство племенного союза тюрок в 552- 745 гг. на территории Центральной Азии, Северного Китая, значительной части Средней Азии).
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