Великобритания по истории всеобщей В 20-30 годы 1)экономика 2)внутренняя политик?? 3)внешняя политика 4. движения трудящихся масс 5. Вывод

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Внешняя политика СССР в 20-30 гг. развивалась в направлении установления официальных дипломатических отношений с другими государствами и нелегальных попыток транспортирования революционных идей. С приходом понимания невозможности немедленного осуществления мировой революции большее внимание стало уделяться укреплению внешней стабильности режима.В начале 20-х гг. СССР добился снятия экономической блокады. За один только 1924 год установлены дипломатические отношения с тринадцатью капиталистическими странами. В конце 20-х годов произошло резкое ухудшение международного положения СССР. Причиной этому стала поддержка советским правительством национально-освободительного движения в Китае. Политика советского государства менялась адекватно изменению политической обстановки в мире. В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций.В 1935 г. СССР заключил договор с Францией о взаимопомощи в случае агрессии в Европе. В марте 1938 г. Германия захватила Австрию. В сентябре 1938 г. в Мюнхене прошла конференция с участием Германии, Англии, Франции и Италии, общим решением которой Германии отдана Судетская область Чехословакии.СССР осудил это решение.Германия захватывает Чехословакию и Польшу.Напряженная обстановка сохранялась на Дальнем Востоке. Предприняв несколько безуспешных попыток создания системы коллективной безопасности в Европе, советское правительство взяло курс на сближение с Германией.Основная цель этой политики заключалась в стремлении избежать преждевременного военного конфликта.В августе 1939 г. были подписаны пакт о ненападении между Германией и СССР (Молотов-Риббентроп) и секретный протокол о разграничении сфер влияния. Но 1 сентября 1939 г. с нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война.28 сентября 1939 г. в Москве подписан советско-германский договор о «дружбе и границах».30 ноября 1939 г. началась советско-финская война, которая нанесла огромный финансовый, военный и политический ущерб стране.