По подежам слова спортшы , ұшқыш , сазгер
Қазақ тiлi
По подежам слова спортшы , ұшқыш , сазгер
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Атау септік:спортшы,ұшқыш,сазгер Ілік септік:спортшының,ұшқыштың,сазгердің Барыс септік: спортшыға,ұшқышқа,сазгерге Табыс септік:Спортшыны,ұшқышты,сазгерді Жатыс септік:спортшыда, ұшқышта,сазгерде Шығыс септік:Спортшыдан,ұшқыштан,сазгерден Көмектес септік:спортшымен,ұшқышпен,сазгермен
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