Решите задачу Чтобы засеять один квадратный метр поля, фермеру нужно 30 г семян. С??олько килограмов семян ему нужно, чтобы засеять участок площадью в 10 аршин? В 1 гектар?

Математика
Решите задачу Чтобы засеять один квадратный метр поля, фермеру нужно 30 г семян. С??олько килограмов семян ему нужно, чтобы засеять участок площадью в 10 аршин? В 1 гектар?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а=100м кв.       1га=100а=10000м кв.11)300 *1000=300000(г)=300(кг)=3(ц)-масса семян для засадки участка площадью в 10 а.3)300 *10000=3000000(г)=30000(кг)=30(ц)-масса семян для засадки участка площадью в 1 га.

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