Решите задачу Чтобы засеять один квадратный метр поля, фермеру нужно 30 г семян. С??олько килограмов семян ему нужно, чтобы засеять участок площадью в 10 аршин? В 1 гектар?

Математика

Решите задачу Чтобы засеять один квадратный метр поля, фермеру нужно 30 г семян. С??олько килограмов семян ему нужно, чтобы засеять участок площадью в 10 аршин? В 1 гектар?

Автор: Гость