Журнал дороже газеты в 10 раз а вместе они стоят 110 руб. Сколько стоит газета и журнал в отдельности
Математика
Журнал дороже газеты в 10 раз а вместе они стоят 110 руб. Сколько стоит газета и журнал в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10р и 100р. ..............
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