Журнал дороже газеты в 10 раз а вместе они стоят 110 руб. Сколько стоит газета и журнал в отдельности

Математика

Журнал дороже газеты в 10 раз а вместе они стоят 110 руб. Сколько стоит газета и журнал в отдельности

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