Найдите значения выражения -3,1+(2,8+(-0,9))
Математика
Найдите значения выражения -3,1+(2,8+(-0,9))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не совсем понимаю эту запись так что ничем не могу помочь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Литература
Решите задачу пожалуйста,чтобы там было: Решение и ответ. Сколько рублей стоит обед,состоящий из борща,поджарки сока и двух кусочков хлеба. Мен...
Математика
Математика
Напишите наименьшее число кратное 3 подставив вместо звездочек ненужные цифры 2**71 **41 *4*21 6*7* 6*23* помогите