Что такое: "Ужиниста, осьмина, коврига, воздать??? НАДО НА ЗАВТРА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Обществознание

Что такое: "Ужиниста, осьмина, коврига, воздать??? НАДО НА ЗАВТРА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость