Что такое: "Ужиниста, осьмина, коврига, воздать??? НАДО НА ЗАВТРА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Обществознание
Что такое: "Ужиниста, осьмина, коврига, воздать??? НАДО НА ЗАВТРА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коврига -хлеб.осьмина-мера объема воздать-вознаграждение.
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