Корзина с 13 грибами весит 4кг 300г,а без грибов _400г.Сколько весит гриб если все они о??инаковы.

Математика

Корзина с 13 грибами весит 4кг 300г,а без грибов _400г.Сколько весит гриб если все они о??инаковы.

Автор: Гость