Корзина с 13 грибами весит 4кг 300г,а без грибов _400г.Сколько весит гриб если все они о??инаковы.
Математика
Корзина с 13 грибами весит 4кг 300г,а без грибов _400г.Сколько весит гриб если все они о??инаковы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кг 300г=4300гр 4300-400=3900 весят грибы 3900:13=300 гр весит один гриб
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