Чтобы добраться до назначенного места,туристы 112км пути проехали на автобусе.Кагда половину остютального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 32км.Какое расстояние условились преодолеть туристы
Математика
Чтобы добраться до назначенного места,туристы 112км пути проехали на автобусе.Кагда половину остютального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 32км.Какое расстояние условились преодолеть туристы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из условия - когда половину остального пути они проехали на велосипеде до назначенного места оствалось 32 км ⇒ остальной путь равен 32*2=64км 112+64=176км условились преодалеть туристы
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