Чтобы добраться до назначенного места,туристы 112км пути проехали на автобусе.Кагда половину остютального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 32км.Какое расстояние условились преодолеть туристы

Математика

Чтобы добраться до назначенного места,туристы 112км пути проехали на автобусе.Кагда половину остютального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 32км.Какое расстояние условились преодолеть туристы

Автор: Гость