Точки D и Е лежат на сторонах АВ и АС треугольника АВС. Найдите: а)S ade, если АВ=5см, АС=6см, AD=3см, АЕ=2см, S abc=10см² Очень срочно, помогите пожалуйста

Геометрия

Точки D и Е лежат на сторонах АВ и АС треугольника АВС. Найдите: а)S ade, если АВ=5см, АС=6см, AD=3см, АЕ=2см, S abc=10см² Очень срочно, помогите пожалуйста

Автор: Гость