Что общего между зимой и летом а между словами зима и лето а чем различны слова. Пр??веди анализ этих слов сравни их

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Что общего между зимой и летом а между словами зима и лето а чем различны слова. Пр??веди анализ этих слов сравни их

Автор: Гость