Что общего между зимой и летом а между словами зима и лето а чем различны слова. Пр??веди анализ этих слов сравни их

Русский язык
Что общего между зимой и летом а между словами зима и лето а чем различны слова. Пр??веди анализ этих слов сравни их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В них 2 слога Это времена года Слово из 4 букв Корень из 3 букв Они имена существительные Различны Нету ни одной похожей буквы Зимой холода, летом жара Они разных склонений
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