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Проверочноеслово рыжики
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Проверочноеслово рыжики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря в какой букве РЫжики-рыжий РыЖики-надо запомнить проверочного нет
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