Пожалуйста помогите срочно надо составить небольшой монолог по теме емхана
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите срочно надо составить небольшой монолог по теме емхана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен бір күні емханаға бара жаттым.Емханаға кіріп,мені дәрігерлер төсекке жатқызды.Жатқанда мен өз өзімен сөйлестім. -Мына емханадан мен қашан шығамын бұл емханада жатқым келмейді,жіберіндер мені-дедім мен. Бұл емханада мені ешкім емделе алмайды. Бұд емхананың дәрігерлері жаман, олар мені емдемейді олар жай мені мында жатқызады. Монда бұл адамның туыстары естіп жаналықты сол адамды емханадан алып кетті. конец. Дұрыс па?
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