Выразите а) в сантиметрах 3 м 15 см 15 м 3 см 13 дм 2300 мм б)в миллиметрах 4 м 31 см в)в дециметрах 4500мм

Математика

Выразите а) в сантиметрах 3 м 15 см 15 м 3 см 13 дм 2300 мм б)в миллиметрах 4 м 31 см в)в дециметрах 4500мм

Автор: Гость