Выразите а) в сантиметрах 3 м 15 см 15 м 3 см 13 дм 2300 мм б)в миллиметрах 4 м 31 см в)в дециметрах 4500мм
Математика
Выразите а) в сантиметрах 3 м 15 см 15 м 3 см 13 дм 2300 мм б)в миллиметрах 4 м 31 см в)в дециметрах 4500мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)115см; 1503см; 360см б)4310мм в)45м
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