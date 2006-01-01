информацию о деятельности современного ученого (кратко образования и семья, осно??ное внимание уделить деятельности).
История
информацию о деятельности современного ученого (кратко образования и семья, осно??ное внимание уделить деятельности).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Григорий Перельман, Россия. Математик Ученый из Петербурга доказал гипотезу Пуанкаре, сформулированную еще в 1904 году. Его открытие было признано самым значительным научным достижением 2006 года. Несмотря на это, живущий затворником россиянин отказался от премии в миллион долларов и вышей награды математического мира - Филдсовской премии.
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