1)мне трудно....... 2) я радуюсь...... 3)я стараюсь...... 4)я огорчаюсь..... 5) для меня очень важ??о.... До полните предложения плиз
Другие предметы
1)мне трудно....... 2) я радуюсь...... 3)я стараюсь...... 4)я огорчаюсь..... 5) для меня очень важ??о.... До полните предложения плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне трудно расставаться с воспоминаниями о летних деньках. Я радуюсь первому снегу. Я огорчаюсь, когда мама не печет пирог с малиной. Для меня очень важно иметь верных друзей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Нужно составить 10 альтернативных предложений по временам : будущее , настоящее , о??ычно , прошедшее.