1)мне трудно....... 2) я радуюсь...... 3)я стараюсь...... 4)я огорчаюсь..... 5) для меня очень важ??о.... До полните предложения плиз

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1)мне трудно....... 2) я радуюсь...... 3)я стараюсь...... 4)я огорчаюсь..... 5) для меня очень важ??о.... До полните предложения плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне трудно расставаться с воспоминаниями о летних деньках. Я радуюсь первому снегу. Я огорчаюсь, когда мама не печет пирог с малиной. Для меня очень важно иметь верных друзей.
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