Как звали 30 витязей из поэмы Руслан и Людмила или у них нет имён?

Литература
Как звали 30 витязей из поэмы Руслан и Людмила или у них нет имён?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему имён у них не было )
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