Сообщение на тему водные походы и обеспечение безопасности на воде

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Водный туризм - это походы по рекам, озерам и водохранилищам на туристских судах. В нашей стране более 40 тыс. рек длиной более 10 км и свыше 250 тыс. озер. Поэтому каждая туристская группа может выбрать водный маршрут в соответствии со своими интересами и туристской квалификацией. В водном туризме удачно сочетаются элементы познания, активного отдыха, оздоровления, физической культуры и спорта. Он доступен каждому практически здоровому человеку независимо от возраста. Поэтому по числу занимающихся водный туризм делит первое место с наиболее массовым пешеходным. В последние годы в спортивных походах участвует 175 - 220 тыс. туристов в год, из них в водных походах около 30%, в пешеходных около 30%, в горных около 19%, в лыжных походах около 10% всех туристов. В отличие, например, от пешеходного или лыжного туризма водный технически более сложен. Даже в самом простом походе турист должен уметь собрать (или построить), а в случае необходимости и отремонтировать судно, правильно упаковать, разместить и защитить от воды продовольствие и снаряжение. Он должен уметь садиться и сходить с судна, правильно грести и управлять им, подходить к берегу и отваливать от него. Турист-водник должен хорошо знать препятствия, встречающиеся на реке, и уметь легко различить их, знать способы преодоления этих препятствий и уметь ими пользоваться. Еще до похода турист должен заранее внимательно изучить маршрут, возможные препятствия и подобрать надежный экипаж. Водный туризм потенциально опасен, так как ареной деятельности туриста является водоем. Даже в самых простых походах возможны аварии судов, приводящие к попаданию туристов в воду с воздействием на них опасных факторов переохлаждения, ударов о различные предметы в воде, сбоя дыхания. При этом могут быть повреждены или утрачены суда, продовольствие и снаряжение. Поэтому турист-водник должен знать и уметь применять способы самостраховки, взаимной страховки и оказывать первую помощь. Все эти знания накапливаются в результате постепенного перехода от простых к более сложным походам. Чрезвычайные ситуации на воде требуют специальной подготовки, причем психической подготовки уделяют внимание не менее чем спортивной тренировке мышц. Особенную роль играет способность не растеряться в сложившейся ситуации. Важно не поддаваясь панике, суметь выплыть на берег, используя любую возможность для спасения себя и своего плавательного средства. Путешествие по воде требует от всех участников похода высокой дисциплины, соблюдения правил поведения на маршруте, а также точного и быстрого выполнения команд руководителя. Какие бывают суда? Большинство туристов-водников знакомятся с водным туризмом и совершают свой первый поход на разборной байдарке, Это судно наиболее пригодно для освоения начальных навыков плавания и обращения с судном. Байдарок существует несколько типов: разборные каркасные (одно-, двух- и трехместные), каркасно-надувные (одно- и двухместные), надувные (одно- и двухместные) и самодельные стеклопластиковые (также на одного или двух человек). Следующий вид судов - каноэ, количество мест не ограничено. Далее следуют лодки, катамараны (от одного до четырех мест), плоты (деревянные и каркасные), каяки. Как выбрать маршрут? Принцип постепенного перехода от простых к более сложным походам является основным принципом обеспечения безопасности. Для новичков лучше всего выбрать реки, расположенные близко к дому. Реки первой категории сложности отличаются не очень быстрым течением. Это равнинные реки, не содержащие препятствий, требующих индивидуального подхода для преодоления. Основными видами препятствий являютсяпороги (участок реки с резким возрастанием скорости течения и уклона реки) и шивры (каменистый участок русла реки с быстрым течением, небольшой глубиной, с большим количеством камней, как выступающих из воды, так и подводных). Наиболее характерными препятствиями на реках первой категории сложности являются мели, перекаты (сложное образование из двух отмелей, растущих с противоположных берегов навстречу друг другу), завалы, а также искусственные препятствия - низкие мосты, плотины и т. п.