Пусть а- основание , h = высота , а S -площадь треугольника ,найдите h, если S =37,8 см ,а=14 Полное решение пожалуйста
Геометрия
Пусть а- основание , h = высота , а S -площадь треугольника ,найдите h, если S =37,8 см ,а=14 Полное решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2*a*h, выводим формулу нахождения высоты: 2S=a*h, h =2S/a. Подставляем цифры: h= (2*37.8)/14=5.4.
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