Пусть а- основание , h = высота , а S -площадь треугольника ,найдите h, если S =37,8 см ,а=14 Полное решение пожалуйста

Геометрия

Пусть а- основание , h = высота , а S -площадь треугольника ,найдите h, если S =37,8 см ,а=14 Полное решение пожалуйста

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