Покажите пожалуйста как я должна объяснить ребенку проверку с остатком.спасибо б??льшое за помощь
Математика
Покажите пожалуйста как я должна объяснить ребенку проверку с остатком.спасибо б??льшое за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С остатком тоесть:1) 428:8=53( ост.4). 2) 732:7=103(ост.11) 3)345:6=3(ост.3). 4)996:9=11(ост.6)
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