Два урока подряд Макс баловался, а на третьем наконец ...... /примирился, утихомирился, смирился, помирился или замирился/
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Два урока подряд Макс баловался, а на третьем наконец ...... /примирился, утихомирился, смирился, помирился или замирился/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два урока подряд Макс баловался, а на третьем наконец утихомирился.Утихомирился т.е. успокоился
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