Надо найти в сколько раз уменьшен масштаб 1:75 1:250 1:10000
География
Надо найти в сколько раз уменьшен масштаб 1:75 1:250 1:10000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:75 - в 75 раз, 1:250 - в 250 раз, 1:10000 - в 10000 раз.
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