Найдите значение выажения a-a+a-a+a-a...,где число a выписано 1000 раз
Математика
Найдите значение выажения a-a+a-a+a-a...,где число a выписано 1000 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A*1000 это легко 111111
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Даны целые числа A и B,если числа не равны,то заменить каждое из них одним и тем числом,равным большему из исходных,а если равны то заменить оба ну...
Математика
Разгадай правило по которому записан ряд чисел:12,9,3; 14,6,8; 12,8,4; 13,8,5. подбери по этому же правилу пропущенные числа и запиши с ними верные...
Другие предметы
Как опытом доказать что нагревание поверхности зависит от угла падения солнечного луча? Но,без солнца