Найдите значение выажения a-a+a-a+a-a...,где число a выписано 1000 раз

Математика
Найдите значение выажения a-a+a-a+a-a...,где число a выписано 1000 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A*1000 это легко 111111
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