Мини сочинение на тему карьеризм 10 поедл.

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Слова – самые точные сейсмографы, четко регистрирующие основные тенденции и подвижки в обществе. И так вышло что в наши дни слова «карьера» и «карьеризм» употребляются в довольно противоречивой связке коннотаций и значений. Карьера утверждается как одна из главных целей для современного человека; но быть или слыть карьеристом до сих пор как-то не принято, а само слово «карьеризм» отнюдь не потеряло своего негативного звучания не только в речах социалистически настроенных, но и в индивидуалистских дискурсах – например, в призывах психологов, любителей позитива и даун-шифтеров (даун-шифтинг от англ. down shift – социальный тренд, наиболее ярко выраженный в отказе от высоких зарплат, карьеры, социальной ответственности, ради освобождения большего времени для себя, для развлечений и покоя). Так в чем собственно состоит карьеризм? – такой вопрос стоит перед любым молодым поколением и во все времена. Он заключается в том, какой приоритет будет отдан карьере в жизни и в связи с какими ценностями (по одной из версий этимология слова происходит от ит. carriera – жизненный путь). И сегодня этот выбор делается в ситуации, когда современные масс-медиа настойчиво намекают на первостепенность такой ориентации. Мир требует от нас быть успешными, и что характерно – в первую очередь в профессии, престижной и доходной. Идет ли речь о том, чтобы состояться как творческая личность, человек выдающихся способностей или просто счастливый семьянин? Вряд ли, разве что на страницах попсовых психологических брошюрок. Заработать признание и капитал (где одно обращается в другое), как можно быстрее, даже вне зависимости от личных заслуг – вот идеал карьеры в наше время. Самое главное - скорость взлета, минимальные затраты времени на то что бы "все мечты сбылись"; и здесь нельзя не вспомнить другую версию этимологии слова "карьера" - бег (т.е. необходимо уподобиться скаковой лошади в погоне за статусом). Впрочем, карьера протекает не в вакууме, а в достаточно плотной социальной среде, где любой интерес и любая воля сталкивается с множеством других воль и интересов. Тот факт, что я неизбежно включен во взаимодействия с другими, превращает простые прагматические вопросы карьеры в сложные дилеммы и апории этического, эстетического и экзистенциального характера. Именно поэтому мое отношение к собственной карьере всегда уже опосредовано моими и чужими желаниями, оно вписано в образ того, как я желаю прожить/потратить свою жизнь. В этом плане карьера как самоцель – довольно курьезная вещь, подобная жизнь вряд ли станет объектом завистливого желания, скорее - насмешки. Но карьерный успех в обществе довольно легко конвертируется в достижения на иных поприщах. Вся проблема в том, что при таком подходе любая карьера – лишь вынужденный, навязанный обществом способ достижения иных желанных целей, а всякая профессия – только случайная сфера применения функций и отдельных способностей конкретного человека. Такой подход несет полное отчуждение меня от моей деятельности, делает рабочее время пустым, прожитым зря, выброшенным из жизни.