Памятка которая поможет сделать отдых на море безопаснее

Окружающий мир
Памятка которая поможет сделать отдых на море безопаснее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  Никогда и Никуда не уходить без разрешения взрослых.  2) Чередовать водные и солнечные ванны. 3)Обязательно соблюдать гигиену.  4)Купаться только под наблюдением взрослых.
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