Памятка которая поможет сделать отдых на море безопаснее
Окружающий мир
Памятка которая поможет сделать отдых на море безопаснее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Никогда и Никуда не уходить без разрешения взрослых. 2) Чередовать водные и солнечные ванны. 3)Обязательно соблюдать гигиену. 4)Купаться только под наблюдением взрослых.
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