Космический корабль массой 10т движется со скоростью 9км/с.При торможении из него были выброшены тормозными двигателями 1450кг продуктов сгорения со скоростью 3км/с относительно корпуса в направлении движения.Определите скорост...

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u=9 км/с <----- скорость можно не переводить м/с - на результат не влияетМ=10 т =10000 кгm=1450 кгv= 3 км/с <----- скорость можно не переводить м/с - на результат не влияетv2 -?----------------задача на закон сохранения импульсапо условию продукты сгорания вылетели со скоростью 3 км/с относительно корпуса в направлении движения - это значит что их скорость относительно наблюдателяv1=v+u =3+9=12 км/симпульс корабля ДО выброса p1=(M+m)*uимпульс корабля ПОСЛЕ выброса p2=Mv2+mv1по закону сохранения импульса p1=p2(M+m)*u = Mv2+mv1v2 = ((M+m)*u - mv1 ) / M = ((10000+1450)*9 - 1450*12) /10000 = 8.565 км/сОТВЕТ 8.565 км/с =8.6 км/с