СРОЧНО РЕШИТЬ 5 ЗАДАНИЙ ДАМ 10 БАЛОВ +20 БАЛОВ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯЮ 1.Знайдіть значенн?? многочлена -2y^2+y при y=-1 a)-5 б)-3 в)-1 г)1 2.Укажіть кількість коренів рівняння x(x-3)(x+4)=0 а)Жодного б)Один в)Два г)Три 3....
Алгебра
СРОЧНО РЕШИТЬ 5 ЗАДАНИЙ ДАМ 10 БАЛОВ +20 БАЛОВ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯЮ 1.Знайдіть значенн?? многочлена -2y^2+y при y=-1 a)-5 б)-3 в)-1 г)1 2.Укажіть кількість коренів рівняння x(x-3)(x+4)=0 а)Жодного б)Один в)Два г)Три 3.Зведіть многочлен 5b^2-4b*b-3 до стандартного вигляду а)5b^2-8b-3 б)9b^2-3 в)b^2-3 г)-2 4.Зведіть подібні члени многочлена -3c+4+5c-6 а)2c-2 б)0 в)8c-2 г)2c+10 5.Знайдіть суму многочленів: (3k-5L)+(-2k-5-5L) а)k-L б)5k-10L в)k-5 г)-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б Г В А Б Примерно вот так)сделай ответ лучшим))
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