Какая будет звуковая схема к предложению Максим кормит кроликов?
Русский язык
Какая будет звуковая схема к предложению Максим кормит кроликов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик даёт употребление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Великобритания по истории всеобщей В 20-30 годы 1)экономика 2)внутренняя политик?? 3)внешняя политика 4. движения трудящихся масс 5. ...
Алгебра
Алгебра
СРОЧНО РЕШИТЬ 5 ЗАДАНИЙ ДАМ 10 БАЛОВ +20 БАЛОВ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯЮ 1.Знайдіть значенн?? многочлена -2y^2+y при y=-1 a)-5 б)-3 в)-1 г)1 2...
Биология
Органами воздушного питания растения можно назвать………… А) хвою сосны Б) вайи ??апоротника В) плодовое тело шампиньона Г) зерновку пшеницы ...