Помогите пожалуйста .написать сочинение на тему " что сказала мама"

Гость: Гость:

Я проснулся рано утром, и Пошел умываться. Я увидел, что не только я проснулся, но и моя мама. Она мне сказала: - Я ухожу на работу, а ты уберись в комнате, после еды помой посуду, сделай уроки, и потом сможешь поиграть в компьютер. Я приду к шести часам. Пока,(ваше имя)! - Пока мам! -по прощался я и пошел завтракать. Я сделал себе чай и бутерброд. Это конечно не супер-завтрак, но хотя бы что-то. Я вспомнил что говорила мне мать "помой посуду". И тогда я подумал " может, я сначала приберусь в комнате, а потом помою посуду" . Я так и сделал. Уборка заняла у меня(я имею ввиду уборку всей квартиры) около 2-х часов. Я сочень устал, и решил пойти отдохнуть - посмотреть телевизор. Было уже три часа. Я вспомнил слова мамы"помой посуду", и пошел на кухню. Я сполоснул посуду, намылил губку и стал мыть посуду. На помывку всей посуды ушло пол часа. Вот уже и половина четвертого. Я вспомнил, что мама мне сказала" сделать уроки, а потом поиграть в компьютер". Я подумал " не чего не изменится если я сначала поиграю в компьютер, а потом сделаю уроки". Так я и сделал. Я включил компьютер, достал диск, вставил его в дисковод и включил игру. Когда я поиграл, я взглянул на часы - пять часов. Остался ровно час до прихода мамы. Я решил сесть за уроки сейчас же, а то не успею. Как только я сел за стол, заслонил телефон. Это был мой друг(имя друга)! Я с ним поздоровался: - привет(имя)! -привет(свое имя)!-до неслось с другого конца провода, - как дела? - нормально. а у тебя? - тоже хорошо. Чем занимаешься? Я вот в компьютер играю. - а я...- мне тоже очень хотелось поиграть с (имя друга) и я немного соврал, - а я вот, отдыхаю, смотрю телевизор. - все ясно. А ты хочешь со мной поиграть? - ой, я не знаю... - давай, соглашайся! -хорошо. А во что ты хоть играешь? - я играю в Minecraft. - хорошо, я сейчас захожу. Мой ник 163934267436 Я вместе с (имя друга) начал играть. Мы построили с ним дом и сражались с монстрами. Было весело. Я взглянул на часы-пол шестого! Я по прощался с (имя друга) и сел за уроки. Вдруг, я услышал звонок в дверь - пришла мама. Она освободилась по раньше. вот как бывает, если не делаешь все по порядку.