Распространи предложения второстепенными членами условия во всех предложениях грамматическая основа должна быть одинакова Медведь мечтает в каждом следующем предложении должно быть на одно слово больше чем в предыдущем

Русский язык

Распространи предложения второстепенными членами условия во всех предложениях грамматическая основа должна быть одинакова Медведь мечтает в каждом следующем предложении должно быть на одно слово больше чем в предыдущем

Автор: Гость