Распространи предложения второстепенными членами условия во всех предложениях грамматическая основа должна быть одинакова Медведь мечтает в каждом следующем предложении должно быть на одно слово больше чем в предыдущем
Русский язык
Распространи предложения второстепенными членами условия во всех предложениях грамматическая основа должна быть одинакова Медведь мечтает в каждом следующем предложении должно быть на одно слово больше чем в предыдущем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это просто Я уже в 4 классе даже ты определится не можешь
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