Альтруизм происходит от слова а) забота б) человек в)общество г)бескорытность

Обществознание
Альтруизм происходит от слова а) забота б) человек в)общество г)бескорытность
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: а)забота Бескорыстная забота о благе других людей, готовность жертвовать собственными интересами (противоп.: эгоизм).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение проглянет день как будто поневоле сложное или простое
Ответить
Математика
0.2*1 2/3 Помогите пожайлусто
Ответить
Биология
Где обитают двукрылые??? какой размер???чем питаются??? как размножаются??? и предста??илели
Ответить
Русский язык
Распространи предложения второстепенными членами условия во всех предложениях грамматическая основа должна быть одинакова Медведь мечтает в каждом ...
Ответить
Русский язык
ПРОСКЛОНЯТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛОН И СОСНА.С ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНРЕДЛОЖЕНИЮЫМИ В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ СОСТАВ И ЗАПИШИ ПО ОДНОМУ П
Ответить