Альтруизм происходит от слова а) забота б) человек в)общество г)бескорытность
Обществознание
Альтруизм происходит от слова а) забота б) человек в)общество г)бескорытность
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: а)забота Бескорыстная забота о благе других людей, готовность жертвовать собственными интересами (противоп.: эгоизм).
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