Какое наибольшее двузначное число в сумме с числом, записанным теми же цифрами в обратном порядке, дает полный квадрат? А.92 Б.93 В.94 Г.95

Алгебра
Какое наибольшее двузначное число в сумме с числом, записанным теми же цифрами в обратном порядке, дает полный квадрат? А.92 Б.93 В.94 Г.95
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть двузначное число - ав. Тогда число в обратном порядке-ва. Запишем эти числа в разрядном виде: ав=10а+в ва=10в+а Тогда получаем: 10а+в+10в+а=10а+10в+а+в= 10(а+в)+а+в=(а+в)(10+1)=11(а+в) Чтобы это было полным квадратом необходимо, чтобы сумма а+в=11 ( так как 11^2-это и есть полный квадрат) Так как а и в-разрядные числа , то а и в не могут быть равны нулю( иначе не получатся двузначные числа), не могут быть равны 1( иначе второе слагаемое будет больше 9)и они не могут быть больше 9. Значит, 2<=а<=9; 2<=в<=9 Найдем все пары таких чисел: Если а=2, то в=9( сумма должна быть 11) Значит, число 29 Если а=3,в=8 Значит число 38 Если а=4, в=7 Число 47 Если а=5, в=6 Число 56 Если а=6, в=5 Число 65 Если а=7, в=4 Число 74 Если а=8, в=3 Число 83 Если а=9, в=2 Число 92 Ответ: 29,38,47,56,65,74,83,92
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