Скажите, где и когда появился парламент в Англии ПЛИИИИИЗ СРОЧНО!!!

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Парламент Англии прослеживает своё происхождение от англосаксонского витенагемота. В 1066 году Вильгельм Норманнский принес в Англию феодализм. При нём существовал совет крупных землевладельцев и иерархов церкви. В 1215 году крупные землевладельцы добились от Иоанна Безземельного подписания Великой хартии вольностей, согласно которой король не мог назначать новых налогов (кроме некоторых старых феодальных налогов) без согласия королевского совета (англ. royal court), который постепенно эволюционировал в парламент. В 1265 году Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, собрал первый выборный Парламент.