Здравствуйте обозначь в них окончания в словах Лиса, лисе, лису, лисой. Зайцы, зайцам , зайцами, о зайцах. Хитрая, хитрый, хитрое, хитрые.

Русский язык
Здравствуйте обозначь в них окончания в словах Лиса, лисе, лису, лисой. Зайцы, зайцам , зайцами, о зайцах. Хитрая, хитрый, хитрое, хитрые.
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А,е,ой,ы,ам,ами,ах,ая,ый,ое,ые
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