Здравствуйте обозначь в них окончания в словах Лиса, лисе, лису, лисой. Зайцы, зайцам , зайцами, о зайцах. Хитрая, хитрый, хитрое, хитрые.
Русский язык
Здравствуйте обозначь в них окончания в словах Лиса, лисе, лису, лисой. Зайцы, зайцам , зайцами, о зайцах. Хитрая, хитрый, хитрое, хитрые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А,е,ой,ы,ам,ами,ах,ая,ый,ое,ые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Превести 3 неправильных и 1 правильный ответ (свои ответы) к вопросам: 1.В каком случаее употреблено слово с индивидуально-авторским переносным з...
Українська література
Русский язык